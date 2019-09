De schepping krijgt een gezicht in Waspik: aanleg nieuw Voedselbos start dit najaar

Het idee van een Voedselbos bedacht initiatiefnemer Jos van Genugten uit Waspik niet zelf. Sterker nog: hij werkte mee aan de aanplant van bomen in het vorig jaar gerealiseerde Nolse Voedselbos in Breda. ,,Ik stond daar met de schop in de hand en dacht bij mezelf: zoiets moet in Waspik ook mogelijk zijn", herinnert Jos zich. ,,Als boerenzoon heb ik veel affiniteit met de natuur met een extra passie voor fruitbomen. Daarnaast geloof ik als theoloog in de gedachte van de schepping: ook wij kunnen zelf natuur maken. De tijd leek me rijp om vanuit die drie invalshoeken eens te onderzoeken of de realisatie van een Voedselbos in Waspik ook mogelijk was."