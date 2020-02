De sfeer zat er al vroeg in, bij de jeugd in Turstekerslaand

En net als voorgaande jaren stonden de jonge deelnemers uiteraard te popelen om van start te gaan. Want wat is nu leuker dan vrij te zijn van school, en carnaval plus vakantie in het vooruitzicht te hebben.

De kinderoptocht is niet alleen populair bij de jeugd, maar zeker ook bij vele toeschouwers langs de route. Want wie wil z'n kind, kleinkind, broertje, zusje, neefje, nichtje of buurmeisje nou níet voorbij zien trekken. Getooid in de fraaiste kleuren, soms op een skelter of in groepjes met vrienden of vriendinnen. Als opmaat voor later, want jong geleerd is nog altijd oud gedaan.