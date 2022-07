De Stelvio beklimmen stond bij Martin (41) op zijn bucket-list, maar hij had niet gedacht hij er nu al aan moest beginnen

Heel wat puisten die er in Frankrijk toe doen, heeft Martijn de Rooij met zijn fiets bedwongen. Immers, de vakanties brengt de Waalwijker met zijn gezin meestal tussen stokbrood en rode wijn door. Als hij voor zaken – hij is accountmanager voor een fietsenmerk – in Italië komt, krijgt hij regelmatig te horen: wanneer ga je onze iconische berg, de Stelvio, een keer beklimmen? Komt nog wel, bezweert hij. Staat op zijn lijstje, er is tijd genoeg om die 21 kilometer naar de top af te leggen. Immers, Martijn (41) is in de bloei van zijn leven.