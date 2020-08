De Stuiter maakt met hoorspel nog iets van ‘miserabel’ jaar 2020

Wat hadden ze er zin in, de spelersgroep van toneelvereniging De Stuiter toen ze in maart hun nieuwe stuk presenteerden: Les Miserables van Victor Hugo. Ze zagen ernaar uit om in juni de voorstelling op te voeren op een boerderij in de polder onder Sleeuwijk.

Uitstellen zou een gok zijn

Dat liep anders, maar De Stuiter is niet bij de pakken neer gaan zitten. Het stuk is door regisseur Goetjaer omgebouwd tot een hoorspel in drie delen waarvan het eerste al online te beluisteren en te zien is. Om af te zien van het spelen en te kiezen voor een hoorspel was volgens bestuurslid Gerbrand Sterrenburg best een moeilijke keuze.

,,Het is de eerste keer in ons bestaan dat een voorstelling niet doorgaat. We waren al een heel eind op weg. In feite stond het stuk al in de steigers om het uit te voeren. Verschillende scenario's zijn de revue gepasseerd. Uitstellen tot volgend jaar of een latere uitvoering dit jaar, in oktober bijvoorbeeld. Maar het was maar een gok of het dan wel zou kunnen. Bovendien was het de vraag of spelers en regisseur dan beschikbaar zouden zijn.''

Hoorspel

,,Uitstel tot volgend jaar zou ook inhouden dat we twee jaar met hetzelfde stuk bezig zijn. Dan zou er toch de rek uit zijn'', vervolgt Sterrenburg. ,,Het was uiteindelijk de regisseur die met het idee kwam er een hoorspel van te maken. Je kunt het hoorspel nu zien als een afronding van het project." Overigens, Erik Goetjaer bevalt goed als regisseur, zegt Sterrenburg: ,,We gaan volgend jaar opnieuw met hem in zee."

Voor het hoorspel kon een beroep worden gedaan op de spelersgroep die ook de voorstelling zou doen. Sterrenburg: ,,Ze hebben er hard aan gewerkt om er een mooi hoorspel van te maken."

Stelen van een brood

Les Miserables is een verhaal over recht, onrecht, liefde en avontuur dat zich afspeelt in het Frankrijk van de negentiende eeuw. Het vertelt het verhaal van Jean Valjean, een man die na het stelen van een brood zeventien jaar in de gevangenis verdwijnt. Na zijn vrijlating probeert hij op het rechte pad te blijven. Hij zet alles op alles om te tonen dat ieder mens zijn lot in eigen hand heeft.

Het hoorspel is te beluisteren via www.destuiter.nl/les-miserables