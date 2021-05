‘De Tachtig Veteranen’ wandelden ondanks corona toch samen de 80 van de Langstraat

,,We missen de rode loper wel hoor”, grappen de mannen als ze terugkomen bij startpunt Die Heygrave. Zaterdagochtend om vijf uur vertrokken Ronald Cuijlits uit Veldhoven, Marco van Heel uit Helmond en Sprangenaren Sven Verbruggen, Rinus Meijers en Dick van Peer. Samen zijn zij goed voor honderd keer de 80. ,,We doen dit om weer wat aandacht te krijgen voor het wandelevenement dat al twee jaar achter elkaar is afgelast”, vertelt Verbruggen. Hij kon het dan ook niet laten om zijn wandelkennissen te mobiliseren en samen tóch de 80 te lopen. ,,We missen het, ook al trainen we zelf ieder weekend 40 kilometer. Het is leuk om dit samen te doen.”

Niet stoppen

‘De Tachtig Veteranen’, zoals ze zichzelf noemen, liepen de route voor hun doen op het gemak. Alsnog razendsnel, want binnen twaalf uur finishten ze. ,,Tijdens de echte 80 halen we het binnen de tien uur”, vertelt Van Peer. ,,Dan stoppen we niet, of alleen op de hoofdposten.”

De heren vonden het leuk om eens als groep de route af te leggen. ,,Dat kan nu, omdat het geen strijd is om de tijd”, zegt Verbruggen. Ook zagen ze de route van een heel andere kant omdat ze nu in het licht lopen. ,,We hebben hertjes gezien en het Halve Zolenpad is ook erg mooi in daglicht. Die zie je normaal gesproken alleen in het donker.”

Rook

,,Ander voordeel is dat we nu geen last hadden van de vuurkorven die altijd langs de weg staan”, merkt Van Peer op. Ondanks dat het er gezellig uitziet en sfeer geeft langs de route, hebben de wandelaars daar eigenlijk altijd last van. ,,Zeker als de wind onze richting opstaat, adem je veel rook in.”

De gezelligheid van het publiek werd wel gemist tijdens de wandeling. ,,Het blije en aanmoedigende publiek geeft je extra motivatie”, zegt Cuijlits. ,,Tijdens het stuk door Waalwijk kregen we applaus van alle mensen die voor het eerst weer op het terras zitten. Dat was erg leuk. Je ziet dat het evenement nog steeds leeft hier.”

Niet zo getraind als normaal

Eerlijke toegegeven, ook voor deze getrainde wandelaars was de wandeling zwaarder dan voorgaande jaren. ,,We zijn door de vele afgelaste wandelingen nu niet zo getraind als normaal”, zegt Meijers. Maar wie denkt dat de heren nu bekaf zijn, heeft het mis. Ze stappen alle vijf vrolijk de auto in. En Meijers? Die heeft nog wel wat plannen voor de avond. ,,Lekker een biertje drinken bij een maat, maar eerst even douchen en een half uurtje slapen.”