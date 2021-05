De telers weten het zeker: een trage asperge is een lekkere asperge

Mooi is dat bij de aspergekwekers in de Langstraat; het is een stilzwijgende afspraak dat ze niet in de media gaan roepen voor welke prijs hún witte goud in de schappen ligt. ,,Daar schiet je niks mee op”, zegt Rini van Rooij, aspergeteler aan de Groenewoud in Drunen. ,,Dan moet mijn collega even verderop weer gaan uitleggen waarom het bij hem een euro meer of minder is. Of waarom de supermarkt zo veel goedkoper lijkt. Het hangt ook af van de kwaliteit van je asperges Je hebt dikke, je hebt dunne.”