De tijd werkt als een doofpot. Maar dat moment mag in dit geval van mij nog ver weg blijven

Heusden wil meer weten van ‘nulaanbie­ders’

8:33 VLIJMEN - Heusden denkt na hoe ze de mensen die nooit huishoudelijk restafval hebben het best kan benaderen. Want de gemeente wil graag weten hoe deze zogeheten nulaanbieders dat klaar spelen. Misschien wordt dan ook duidelijk of veel mensen hun afval meenemen naar elders, of op andere manieren afvoeren.