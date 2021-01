De Toppers van Samen Top blijken erg veerkrachtig

De zes Toppers die in september 2014 startten bij Samen Top, gingen aan de slag op vier verschillende werkplekken. Nu zijn dat inmiddels dertig bedrijven en organisaties die met regelmaat Toppers over de vloer hebben. In de basis is er volgens Judit Baijens van Samen Top niets veranderd. ,,Elk jaar starten er nieuwe Toppers bij Samen Top, die klaar zijn met het 'speciaal onderwijs'. Toppers die bij Samen Top werken, hebben een opstapje nodig richting deels betaald werk. Hun wensen staan centraal, wij zorgen voor intensieve begeleiding."

Deuren wagenwijd open

Intussen zijn er Toppers actief bij Jumbo, Volckaert, Riethorst, Ponyclub, Dorpsboerderij, Hieriest, Expert, De Cammeleur, Den Bolder, De Jacobushoeve en de Waspikse Pluktuin. De werkplekken liggen vooral binnen Waspik en Dongen, een enkele daarbuiten. ,,We merken de afgelopen jaren dat bedrijven meer open staan voor een samenwerking. Waar het in het begin wat aftasten was, staan de deuren nu wagenwijd open. Ook omdat de Toppers zelf laten zien hoe leuk het is om met hen samen te werken. Natuurlijk past niet overal een samenwerking, maar steeds meer werkgevers zien de win-win situatie in."

Enthousiasme

Vorig jaar startte Samen Top met het faciliteren van opleidingen. Op het Top-college kunnen Toppers met praktijkwerk erkende verklaringen behalen waarmee ze hogerop kunnen komen. Er blijkt veel animo voor te zijn. Alles op orde dus. ,,We hebben in 2019 vanuit Waspik de uitbreiding naar Dongense werkplekken gemaakt. De focus was om te koesteren wat we in Waspik hebben opgebouwd en te ontwikkelen in Dongen. Er was rust, ambitie en enthousiasme in de organisatie en we hadden mooie verwachtingen voor 2020."

Improviseren

Maar toen kwam corona. ,,Alles stond ineens stil: alle projecten stopten, werkplekken gingen dicht en iedereen kwam thuis te zitten. Mensen met een beperking hebben ook fysiek contact nodig, een arm om hen heen, af en toe een knuffel, daarin hebben we allemaal een nieuwe weg moeten vinden. Nu in de tweede golf zijn we meer voorbereid en staan we als team sterker. We hebben een eigen beleid en waaien niet mee op de winden van de overheid en persconferenties. We kijken zelf naar het virus en wat de risico's in onze organisatie zijn. Op die manier hebben we rust gebracht in de organisatie en staat iedereen meer in z'n kracht. Bij het team van werkcoaches is er ten tijden van de tweede golf veel creativiteit in begeleiden los gekomen. Wat heeft geresulteerd in 'Toppers Online'."

Volledig online programma

De Toppers zelf blijken erg veerkrachtig. Ze accepteren de situatie, hoewel velen niet begrijpen wat er nou precies aan de hand is. Via 'Toppers Online' is er een volledige dagprogramma wat online te volgen is. Middels filmpjes staan er elke dag opdrachten klaar op gebied van creatief, koken, sport en nieuwsredactie. ,,Toch merk je wel dat de Toppers er onder lijden. De structuur waaraan zo'n behoefte is, is weg. Als organisatie hebben we veel geleerd dit jaar: we kunnen meer aan. Ik verlang wel naar het moment dat we de draad weer op kunnen pakken."