De visserijdag in Woudrichem gaat niét verloren, krijgt wel kleiner jasje

bij het graf Agnes Killaars uit Drunen: De dood eerst, dan pas de geboorte

12:00 DRUNEN - Vlak voor haar geboorte overlijdt Agnes Killaars, in 1987. Ze wordt begraven in het Duitse Zeven. Drie jaar geleden zetten haar ouders Marjoleine en Peter Killaars de gedenksteen in hun Drunense achtertuin. Heel onopvallend, zo staat er een lantaarntje en een bloemetje op. Wat wel opvalt zijn de woorden en een jaartal: Agnes Killaars Augustus 1987. Geen geboortedatum, geen dag van overlijden dus. En dat heeft een reden: het zou tot verwarring leiden. Dat hoort niet op een begraafplaats, een plek om te verstillen en te overpeinzen.