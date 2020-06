De Vlechter in Vlijmen voorvechter voor het milieu

VLIJMEN - Kindcentrum De Vlechter is de eerste school in de gemeente Heusden die gestructureerd het zwerfafval in hun omgeving aan gaat pakken. Het is ook hard nodig. Het ziet er af en toe vreselijk uit op de Vliedberg. Maar met tal van initiatieven op de school moet dat veranderen.

Teuntje Toekomst is een optimist pur sang: de lach op zijn - of is het haar? - gezicht kan niet breder. Maar als de vaandeldrager voor de kinderen in de gemeente Heusden heel realistisch naar het nu kijkt, ziet de toekomst er niet zo florissant uit. Het milieu kreunt onder de vervuiling, de natuur heeft het heel lastig. Tegelijkertijd, zo denkt de mascotte, als je kinderen meekrijgt om netjes met flora, fauna en leefomgeving om te gaan, dan komt die omslag er. Niet vandaan, niet morgen, maar in de toekomst verborgen. Kennelijk heeft Teuntje daar alle vertrouwen in.

Strijd

Dat vertrouwen werd gisteren nog eens gevoed door kindcentrum De Vlechter in Vlijmen. Met een handtekening van leerkracht Wout de Jong en wethouder Mart van der Poel werd overeengekomen dat de school de strijd met het zwerfafval in hun nabije omgeving structureel aan zal gaan. Daarvoor beloont de gemeente de kinderen met een klein geldbedrag - een bonus voor goed gedrag.

Het idee om iets met zwerfafval te doen, komt uit de koker van Buurt Bestuurt Op de Vliedberg. "Vorig jaar oktober hield de gemeente een thema-avond rond zwerfafval", zegt Ilonka Mudde. "De Vlechter is begaan met het milieu, dat zie je terug aan al dat groen op de speelplaats. En ze staan open voor dergelijke initiatieven, daarom hebben we hier aangeklopt."

Wedstrijd

Om de kinderen erbij te betrekken schreef Op de Vliedberg een teken- en verhalenwedstrijd uit. Toen Van der Poel een vuilniszak - er was over nagedacht - wegtrok bleek dat Joy Kreté en Chirihan Larbi de meest aansprekende tekening hadden gemaakt. Het verhaal van Yagmur Tarlan was duidelijkheid in het kwadraat: op papier helder beschreven dat het milieu op één moet staan, vastberaden voorgelezen. Yagmur meende het - elke letter.

Met Teuntje Toekomst zapt mee! steekt de gemeente Heusden tijd en geld in allerlei projecten waarin het milieu, kinderen en buurten een rol spelen. "Zo zijn we een paar jaar geleden begonnen met het vergroenen van de schoolpleinen", zegt Van der Poel. "Zes of zeven scholen hebben daar gebruik van gemaakt. Dat is veel." De Vlechter deed dat ook. Hun schoolplein ziet door het groen en de speeltoestellen die daarin zijn verweven heel fraai uit.

Quote We zijn begonnen met het vergroenen van schoolplei­nen. Zes of zeven scholen hebben daar gebruik van gemaakt. Dat is veel. Mart van der Poel, Wethouder