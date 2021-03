De vleermuis heeft het weer gedaan? Nou, ‘Het is de schuld van Heusden zelf’

VLIJMEN - De vleermuis die roet in het eten gooit bij de renovatie van zwembad Die Heygrave in Vlijmen? Te gek voor woorden, vindt Fons van Dijk: de gemeente zélf treft alle blaam voor de vertraging. ,,De natuur bungelt er in Heusden maar een beetje bij.”

Op z’n zachtst gezegd ‘zeer verbaasd’ was Fons van Dijk, toen hij in de krant las dat het energieneutraal maken van Die Heygrave een jaar vertraging oploopt, doordat er mogelijk vleermuizen in (de muren van) het zwembad huizen. ‘Vervelend en frustrerend’, zo bestempelde wethouder Kees van Bokhoven het uitstel.

Van Dijk, voorzitter van Natuur en Milieu Vereniging Heusden (NMVH) en lid van de vleermuizenwerkgroep, stelt dat de schuld helemaal bij Heusden zelf ligt. ,,Al in 2018 had onderzoek gedaan kunnen worden, dan was nu alles al lang in kannen en kruiken geweest."

Want de wet- en regelgeving is volgens Van Dijk zo klaar als een klontje. Iedereen die gaat slopen of bouwen, weet dat een flora- en faunaonderzoek verplicht is. Volgens Van Dijk werd in 2018 al gesproken over de opknapbeurt voor Die Heygrave, ook al werden in 2019 en vorig jaar definitieve keuzes gemaakt. Van Dijk: ,,Een bureau had in 2018 of 2019 geen twee dagen nodig gehad om vast te stellen dat er vleermuizen zijn.”

Eigen onderzoek

Vleermuiskasten tegen de brandweerkazerne in Vlijmen, ter hoogte van zwembad Die Heygrave. Heusden heeft ze in februari opgehangen. Hoe Van Dijk dat zo zeker weet? ,,Iemand uit de Hopbel, hemelsbreed misschien 500 meter verderop, schakelde ons in omdat ze vleermuizen in huis had. Ik heb toen een paar avonden onderzoek gedaan. Er vlogen veel vleermuizen rond, soms tientallen. Ook in de buurt van de geluidsschermen langs de A59, vlak bij Die Heygrave dus."

De gang van zaken is volgens Van Dijk een typisch voorbeeld van hoe ‘flora en fauna in Heusden vaak achteraan komen’. ,,Als Heusden contact had gezocht met ons, hadden we precies kunnen vertellen hoe het zit. Iedereen die daar in de buurt wel eens zijn hond uitlaat, weet dat er vleermuizen vliegen.” Het verhaal van wethouder Van Bokhoven dat er, op basis van een eerste onderzoek, ‘misschien wel een vleermuis zou kúnnen zitten’, vindt Van Dijk dan ook vreemd.

Voorste Venne en Roze Kasteel

Vleermuiskasten tegen het geluidsscherm van de A59 in Vlijmern, ter hoogte van zwembad Die Heygrave. Ze hangen er sinds februari 2021. Heusden heeft nu pas zeer recent maatregelen getroffen, met name het ophangen van vleermuiskasten in de buurt. Maar de provincie behandelt de aanvraag voor ontheffing niet met voorrang. Bovendien zijn Omgevingsdienst, de Zoogdierenvereniging en de Vleermuizenwerkgroep Brabant nog niet akkoord. Al met al komt de vergunning nu pas later en kunnen de werkzaamheden pas zomer 2022 uitgevoerd worden. Gevolg: 71.000 euro extra aan energiekosten. „Plus oplopende bouwkosten", vreest Van Dijk.

Van Dijk snapt de misser al helemaal niet, omdat Heusden recent bij de renovatie van De Voorste Venne en het Roze Kasteel óók al tegen vertragingen opliep vanwege de (mogelijke) aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen.

‘Voortaan eerder kijken naar flora- en faunaonderzoek’ VLIJMEN - Volgens wethouder Kees van Bokhoven viel vlak voor de zomer van 2020 het besluit om Die Heygrave gasloos te maken. „Daar hebben we op gewacht. Toen we groen licht kregen, hebben we gelijk opdracht gegeven voor flora- en faunaonderzoek.” ,,Daarna kon een vervolgonderzoek helaas niet helder maken of er wel of geen vleermuizen zitten. Toen was het inmiddels najaar en dan zie je ze bijna niet meer vanwege de winterslaap.” Stomverbaasd Dat er vleermuizen in de omgeving van het zwembad vliegen, wil volgens Van Bokhoven niet zeggen dat ze ook ín de muren van Die Heygrave zitten. ,,Bovendien heb je verschillende soorten vleermuizen en kun je in het donker soms moeilijk het verschil zien tussen vleermuizen en gierzwaluwen. Ook de medewerkers van het zwembad waren stomverbaasd dat er vleermuizen zouden zitten.” Overigens heeft Van Bokhoven wel geleerd van deze zaak. „Als we weer iets gaan aanpakken doen we wellicht eerder flora- en faunaonderzoek en vragen we eerder de natuur- en milieuvereniging. Al moet je altijd uitkijken dat een onderzoek vervolgens niet gedateerd is.”