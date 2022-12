De vorst is in het land, Heusden zet op verzoek ijsbanen Drunen en Haarsteeg onder water

DRUNEN/HAARSTEEG - Schaatsliefhebbers opgelet, de ijsbanen in Drunen en Haarsteeg zijn of worden onder water gezet. Dat wordt gedaan door de gemeente Heusden, op verzoek van mensen die betrokken waren bij de voormalige schaatsverenigingen uit beide dorpen.

Zij trokken vorige week bij de gemeente aan de bel, toen de weersverwachtingen aan gaven dat vrieskou op komst was. ,,We kregen de vraag of het niet mooi zou zijn als er op natuurijs geschaatst kon worden als het gaat vriezen. Een begrijpelijke vraag en we geven graag medewerking aan schaatsplezier."

Voor het weekend is de oude ijsbaan bij de roeivijver in Drunen al dertig centimeter onder water gezet, de oude ijsbaan in Haarsteeg volgde later. De gemeente waarschuwt overigen wel: op de twee ijsbanen is geen toezicht, het gebruik is op eigen risico.