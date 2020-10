De Waspikse harmonie speelt de hele dag voor gouden paar

WASPIK - Blij verrast waren Huub (75) en Sjan van Seters (77) vrijdagmorgen toen hun straat helemaal versierd was met vlaggen en gouden met witte ballonnen. Aanleiding: het Waspikse stel is vijftig jaar getrouwd. Wat de dag bijzonder maakte, was een aaneenschakeling van kleine aubades door gelegenheidsduo's en -trio's van de Waspikse harmonie.

Natuurlijk hadden ze wel verwacht dat de kinderen een boog zouden zetten: dat hoort er immers bij. En bovendien: dat gebeurde de aflopen jaren al vijf keer eerder bij bewoners van de Wendelnesestraat in de wijk Plan Noord. "We wonen hier zelf nu 48 jaar en de meeste mensen wonen hier al lange tijd", vertelt Huub. "Het is een hechte buurt waar ook nieuwe mensen makkelijk invoegen. Dat neemt niet weg dat ik een brok in mijn keel krijg als ik zie hoe mooi de straat versierd is en dat echt iedereen mee doet. Dat geeft deze dag een extra gouden randje."

Steeds opnieuw

Blij verrast was het gouden koppel toen op het middaguur beheerder Fred van der Velden voor de deur stond om een woordje tot hen te richten. Huub is al jaren actief als vrijwilliger van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder. Hij werd daar in 2018 voor onderscheiden als erelid van Den Bolder. Ook nu werd Huub bedankt voor bewezen diensten die hij bescheiden in ontvangst nam. Daarna volgde een nieuwe verrassing: een corona-proof aubade door een afvaardiging van de Waspikse harmonie. "Maar daar bleef het niet bij", grinnikte Sjan. “Wat ook de uren daarna kwam er steeds een duo of trio om ons een aubade te brengen: hoe bijzonder is dat?"

Fluitist Hubert van Dongen, bij gelegenheid nu met de bekkens in de hand, geniet van de reactie van het gouden bruidspaar als hij met collega muziekanten Gerri Langerwerf op triangel en Sjak van Noije op grote trom de Wendelenessestraat in draait. "Huub is 'ne gouwe, en Sjan erbij. Ze verdienen dit. Voor ons leuk om weer eens de straat op de gaan!" En zo wordt 23 oktober 2020 voor Huub en Sjan van Seters een dag die ze niet snel zullen vergeten.