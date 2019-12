De wensboom komt naar je toe; geef mensen ‘steuntje in de rug’

DRUNEN - Nu eens een keer geen wensboom die weken op een centraal plein of zo staat. Maar een mobiele boom die op toernee langs allerlei plaatsen gaat. De Wensboom ONToer maakt de komende weken een ‘rondrit’ door de gemeente Heusden. Iedereen kan zijn of haar wens voor zichzelf of voor een ander in de boom hangen.

‘Een bloemetje voor mijn dappere moeder'; ‘Een dagje uit met mijn vader'; ‘Met het hele gezelschap op stap'; ‘Een geluksboeket voor de buurvrouw’. Het zijn zomaar enkele wensen die voorgaande keren in de wensboom van Stichting Ontmoeten Heusden terechtkwamen. Én werden vervuld.

Quote Niet bedoeld voor materialis­ti­sche wensen. Wel voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken Stichting Ontmoeten

Dit jaar krijgt weer iedereen de kan zijn of haar wens in de boom te hangen. Om teleurstellingen te voorkomen: materialistische wensen worden op voorhand niet vervuld. De wensen zijn vooral bedoeld voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken; ‘een oppepper, ‘of een beetje kleur kunnen gebruiken'. De wensen van de ‘geluksvogels’ die wel worden vervuld, horen dat uiterlijk 27 januari.

Waar komt ie

De toernee van de wensboom start vrijdag 13 december bij de parochie Wonderbare Moeder in Drunen. Drie dagen later verhuist de boom naar de bibliotheek in Oudheusden (16 tot en met 18 december). En zo gaat het verder langs bibliotheek Vlijmen (18 tot en met 24 december), Open Hof in Drunen (24 tot en met 28 december), de kerk in de vesting Heusden (28 december tot en met 2 januari), bibliotheek Drunen (2 tot en met 6 januari).