Deadline toekomstplan Voorste Venne niet in beton gegoten

DRUNEN - Als het nodig blijkt, krijgt het bestuur van De Voorste Venne in Drunen uitstel voor het maken van een toekomstplan. En net als andere bedrijven kan het cultureel centrum in Drunen uitstel van betaling krijgen van gemeentelijke belastingen. De huur was al eerder opgeschort.

De Voorste Venne maakte begin dit jaar een soort doorstart, nadat het vorige bestuur opstapte. Dat oude bestuur en de gemeente hadden een stevig verschil van inzicht over de ambities en de koers van het cultureel centrum. Daarnaast raakten de onderlinge verhoudingen verziekt en bovendien waren er forse financiële problemen, mede door tegenvallers.

Vorderingen kwijtgescholden

Het bestuur moest tot twee keer toe aankloppen bij de gemeente omdat het niet uit kwam met de subsidie. Heusden schortte de huur op en nam andere kosten voor z'n rekening.

Volledig scherm Tamara Veldkamp, voorzitter stichting De Voorste Venne. © privéfoto De vorderingen op de stichting, naar schatting twee tot drie ton, wil Heusden kwijtschelden, liet wethouder Peter van Steen al eerder weten. Om welke bedragen het exact gaat en hoe de stichting er financieel voor staat, wordt duidelijk als de jaarcijfers over 2019 klaar zijn. Van Steen verwacht dat er in dat opzicht voor 1 juni duidelijkheid komt.

Het nieuwe bestuur komt voor de zomer met een toekomstvisie, zo is afgesproken. Mede op basis daarvan zou Heusden de hoogte van de subsidie vaststellen. Het oude bestuur kreeg drie ton subsidie, waarvan jaarlijks een ton huur betaald moest worden.

Quote Het liefst hebben we in juni iets op tafel liggen. We weten immers welke gebruikers er zijn, je weet de mogelijkhe­den qua ruimte en techniek, we weten wat er mag Tamara Veldkamp, voorzitter stichting De Voorste Venne

De vraag is of dat toekomstplan op tijd af is. Tamara Veldkamp, voorzitter van het nieuwe bestuur, heeft goede moed. ,,Het liefst hebben we in juni iets op tafel liggen. We weten immers welke gebruikers er zijn, je weet de mogelijkheden qua ruimte en techniek, we weten wat er mag. Aan de andere kant is het nu door de coronacrisis wel heel erg stil.”

Financiën heikel punt

Heikel punt zijn in elk geval wel de financiën. Veldkamp: ,,We zijn dicht en dus zijn er geen inkomsten. Het is wat dat betreft ook voor ons een dramatische periode. Daar moeten we over in gesprek met de gemeente, we kunnen geen schuld blijven opbouwen.”

Volgens Veldkamp heeft De Voorste Venne een beroep gedaan op de financiële regelingen die de regering in het leven heeft geroepen.

Mogelijk uitstel

Wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden stelt dat De Voorste Venne de eerste twee maanden ‘goed bezig’ was. ,,De zaken stonden goed op een rij, het draaide goed en gelukkig hebben ze carnaval nog mee kunnen pikken.”

Maar nu door de coronacrisis alles anders is, hoeft De Voorste Venne wat Van Steen betreft niet per se voor de zomer met het toekomstplan te komen. Wel is het personeel al volop bezig met de periode ná de zomer, met het doorschuiven van voorstellingen en activiteiten, met de nieuwe programmering et cetera.