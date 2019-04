DebatPlatform Langstraat zoekt meer samenwerking: ‘Nederlander vindt luisteren lastig’

Nederlanders staan erom bekend dat ze niet om een mening verlegen zitten. En toch is op het terrein van het uitwisselen van elkaars gedachtegoed nog een wereld te winnen, vindt Ad Heersche, lid van DebatPlatform de Langstraat e.o. ,,Nederlanders kunnen heel goed zenden", zegt de Drunenaar, ,,maar meningen van een ander toetsen aan je eigen opvattingen, waardoor die wellicht verschuiven, is een heel ander verhaal. Luisteren is dus lastig. Tegelijkertijd zien we dat de honger naar kennis toeneemt, omdat de wereld in een hoog tempo verandert. Dat was voor ons de reden om in 2014 te starten met een debatplatform."