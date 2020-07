Debuutbundel van 17-jarige Waalwijkse ontmaskert rouw, verlies en verdriet

WAALWIJK - Leven werd overleven. Vanaf het moment dat haar moeder plots op zondagochtend niet meer wakker wordt. Loïs Spierings was pas twaalf jaar oud. ,,Ik zei dat het goed met me ging." Met haar verdriet in gedichten legt ze nu haar verborgen gevoelens bloot.

De stralende lach van Loïs Spierings (17) uit Waalwijk vult de kamer. ,,Die heb ik van mijn moeder", zegt ze trots. Achter het masker van de modieuze tiener gaan echter veel verdriet en een oneindige pijnlijke strijd schuil. Met het uitbrengen van haar debuutbundel Leven werd overleven - Mijn verdriet in gedichten geeft Loïs iedereen heel bewust een kijkje in haar hoofd.

Gesetteld

Het is 2015 als ze net opnieuw zijn gesetteld na de scheiding. Loïs, haar moeder, tweelingbroer en zus. Tot hun moeder in haar slaap onverwacht overlijdt aan een hart- en vaataandoening. ,,Wanhopig probeerde ik haar nog wakker te schudden. Het staat nog op mijn netvlies gebrand." Een onwerkelijke tijd breekt aan. Loïs trekt permanent bij haar vader in en voltooit moeiteloos haar vmbo-opleiding. ,,Ik ben erg goed in het doen alsof alles goed gaat. Erover praten wilde ik niet, want daar zit toch niemand op te wachten."

Toch huilde ze elke avond, alleen op haar kamer. Tot ze in 2017 instort en hulp zoekt bij de huisarts. De voorgeschreven medicatie werkt niet en verdere actie blijft uit. ,,Ik keerde in mezelf omdat ik niet begreep wat er mis met me was. Slapen lukte niet, ik voelde me eenzaam en had suïcidale gedachten. Een stem in mijn hoofd vertelde me dat ik niet goed genoeg was, en die ging ik geloven."

Controle verloren

Loïs verliest de controle over het leven en ontwikkelt dwangmatige neuroses; het zetten en controleren van tientallen wekkers, controleren van school- en ov-roosters, angst om te laat te komen, ze at overmatig en sloeg door om af te vallen. De mentale pijn en het verdriet zet Loïs uiteindelijk om in fysieke zelfbeschadiging. Maar ook in honderden gedichten. Dat luchtte haar op.

,,Niemand las het, dat voelde veilig. Opeens bedacht ik me; waarom geef ik het niet uit?" Een spannende stap. Want haar boek Leven werd overleven brengt haar ware gevoelens en innerlijke strijd met donkere gedachten aan de oppervlakte. Op een eerlijke en integere manier. ,,Ik ben zo trots op het resultaat. Dit mág ook gelezen worden, al vind ik dat best spannend." Het boek opent met het gedicht Lieve mama,dat ze voorlas bij haar moeders uitvaart. Ze schrijft een brief aan haar vroegere 'ik' en hoe ze door emoties overspoeld wordt. De machteloosheid, en soms gewoon boos. 'Want mama, die twaalf jaar die wij samen hadden, had nog zo veel langer moeten zijn.'

Hulp

Loïs richt zich nu op hulp en herstel. In een volgende bundel wil zij die weg verwoorden. Dit boek is een ode aan haar moeder en ook aan haarzelf. ,,Mijn moeder was lief en behulpzaam. Spontaan en kon heel hard lachen. Mensen zeggen dat ik op haar lijk. Soms hoor ik haar nog op haar hakken door de kamer lopen."