December is weer begonnen: auto in brand gestoken in Veen

Zonder zenuwcen­trum geen piekfijn sinter­klaas­feest in Waalwijk

30 november WAALWIJK - Zaterdagmorgen, halfnegen. Rob Felderhof meldt zich in zijn dagelijkse kloffie in het souterrain van het oude raadhuis van Waalwijk. Om kwart voor tien is hem een andere rol aangemeten, die van hulpgoedheiligman voor het Huis van Sinterklaas.