Decennia lang waren er vragen over het Joods onderduikstertje in Uitwijk. Nu zijn er antwoorden én een ontmoeting

Van Andel kan het niet genoeg herhalen. ,,Wat is dit weerzien leuk. Telkens als er op televisie wat langs komt over Jodenvervolging, moet ik aan het meisje denken van wie ik alleen de voornaam weet.” Hecht is niet minder enthousiast. Emotioneel ook. Voor het eerst is ze terug in Uitwijk, maakt kennis met het dorp en de huidige bewoners van het pand waar ze ondergedoken was. De vroegere bakkerij waar Henk Kraaij en Tineke van der Mooren hun bezoek gastvrij ontvangen. Tineke’s vader, Jan, runde met zijn broer Kees in de oorlog de bakkerij. ,,Mijn vader heeft nooit over het ondergedoken meisje verteld. “ Nu zoveel jaren later, komen de verhalen los. Een stukje van de oorlog komt weer tot leven.