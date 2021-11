Deel woonzorgcentrum Wijk en Aalburg ontruimd door brand; brandweer vol lof over bhv’ers

Op de begane grond van woonzorgcentrum Wijkestein is het kort na de brand alweer business as usual. Een vers gecoiffeerde heer verlaat in zijn rolstoel de kapsalon. Wat wél anders is; een mannetje of tien, twaalf van de plaatselijke brandweer zit aan een lange tafel na te praten, met koffie. Het is hun beloning voor hun snelle verschijnen nadat deze vrijdagochtend tegen tienen brand uitbrak.