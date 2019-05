Deelnemers tevreden over proef met twee elektrische deelauto's in Woudrichem

Dertig mensen doen er inmiddels mee aan de proef Auto van de Straat in Woudrichem. Zij delen twee elektrische auto's. Het project Auto van de Straat is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en de stichting Natuur en Milieu. Voor de proef is door de provincie 75.000 euro vrijgemaakt.

Volgens de initiatiefnemers is het delen van auto's behalve goed voor het milieu, ook goed voor de portemonnee en het onderlinge contact in de buurt. Kartrekker Lies Kersten zei na een maand al dat het project voor haar geslaagd is. ,,We maken kennis met elektrisch rijden, ervaren hoe het is om een auto te delen en praten veel met elkaar over duurzaamheid. Drie keer winst.’’

Proefritten

Om ook andere inwoners bij het project te betrekken, bieden de deelnemers zaterdag proefritten aan voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. ,,Zaterdag 11 mei tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen mensen een proefrit rijden in een van de twee elektrische auto's. We hebben een Hyundai Kona en een BMW i3 staan op het Arsenaal in de vesting. Testrijders moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.’’ De deelnemers geven op dat moment ook meer informatie over de proef en hoe die bevalt.

Hoe gaat het in zijn werk: deelnemers mogen de auto niet gebruiken voor woon-werkverkeer. Een weekendje weg kan wel, maar alleen in overleg met de andere deelnemers in de gezamenlijke WhatsApp-groep. Dieren mogen niet mee. Om te voorkomen dat de auto met een lege accu komt te staan, moet hij altijd voor minstens vijftig procent zijn opgeladen door de laatste bestuurder.

Bekendheid