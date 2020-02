Deelnemers vrolijke optocht Cuppelsgat waaien niet weg na aanpassing aan wagens

De vrijwilligers van buurthuis Capelle namen uiteindelijk het besluit de optocht door te laten gaan, daar waar het in andere dorpen werd afgelast door de harde wind. ,,We hebben met de deelnemers met hoge wagens afgesproken de maximale hoogte van de creaties te verlagen naar 4 meter”, vertelt Mieke Kok namens Buurtwerk Capelle. ,,Ten opzichte van optochten in bijvoorbeeld Waspik en Raamsdonk zijn de wagens bij ons toch al een stuk kleiner, dus dat maakte ons besluit makkelijker. Het is goed gegaan: we zijn niet weggewaaid.”

Iedereen een prijs

De stoet stond in het teken van het motto Bende gai dur ok bij. De ontbinding en prijsuitreiking vonden plaats in buurthuis Capelle. Grote blikvanger was de wagen van CV De Biertenders met een kleurrijke wagen aangevoerd door een bij. Nix Wèrt legde de route af in een discotrein waar CV Gift d'r een draai aon de aandacht trok met skischool Pizza Punt. Uiteraard werd in de skischool een drankje genuttigd. Alle deelnemers wonnen een prijs. CV De Biertenders werden eerste voor CV Nix Wèrt dit tweede werden. CV Op ut Lest won de derde prijs. Aanmoediging was er voor CV Gift d'r een draai aon terwijl De Roebies een eervolle vermelding kregen. Bij de kinderen was er een gedeelde eerste prijs voor CV De Jongste en Jelle.