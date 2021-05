Deltavlieger komt ten val vanaf zes meter hoogte in Vlijmen

Met de auto op ontdek­kings­tocht langs technische bedrijven: Dag van de Techniek gaat door in Langstraat

28 mei DE LANGSTRAAT - De Dag van de Techniek in De Langstraat gaat door in een wat aangepaste vorm. De organisatie kiest dit keer vanwege corona voor een Drive Thru. Zaterdag 5 juni kunnen mensen in de auto langs technische bedrijven en enkele scholen in de regio.