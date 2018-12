Dementerende ouderen leven op door kunst

Alles over 750 jaar Heerlijk­heid in speciale magazine Buitenge­woon Loon op Zand

13 december LOON OP ZAND - In het Witte Kasteel is donderdagmiddag het magazine Buitengewoon Loon op Zand gepresenteerd. Burgemeester Hanne van Aart mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.