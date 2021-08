Dementieweek in De Leest met films, theater en een informatiemarkt

Op zondag 19 september wordt de film Wei gedraaid. Filmmaker Ruud Lenssen, die deze middag ook aanwezig is voor een nagesprek, maakte met Wei een film over zijn dementerende vader en zijn mantelzorg verlenende moeder. Maandag 20 september is de voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen van Matzer Theaterproducties. De voorstelling gaat over een moeder die begint te dementeren. Haar kind gaat op zoek naar de ‘gebruiksaanwijzing’. Voorafgaand en na afloop van de film en de voorstelling is er een informatiemarkt over dementie. Ook is er een nagesprek: hoe is het om iemand die nog leeft stukje bij beetje kwijt te raken? Kun je die persoon dan nog terugvinden? En zo ja, waar en hoe?