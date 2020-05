Derde campus in Waalwijk krijgt vorm: arbeidsmigranten kunnen in november terecht

In de campus, achter het distributiecentrum van Ingram Micro, is straks plaats voor vierhonderd arbeidsmigranten.De campus bestaat uit drie gebouwen die worden opgedeeld in woon-units voor zes mensen. Het plan is dat arbeiders die op de campus gaan wonen ook daadwerkelijk in Waalwijk werken. In het complex komen ook gemeenschappelijke ruimtes, zoals een restaurant, winkel, sportschool, wasserette en ontspanningsruimte.