Derde lustrum Waalwijkse hospice: ‘Nog altijd knokken om ‘t geld’

Pinbox op Vliedberg Vlijmen gearri­veerd

9:23 VLIJMEN - De Vliedbergers moeten nog een paar dagen geduld hebben, maar dan kunnen ze weer gebruikmaken van een pinautomaat in hun wijk. De gloednieuwe pinbox is inmiddels gearriveerd op het Burgemeester van Houtplein, maar is nog niet in werking.