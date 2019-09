Dertig eiken langs Mortelweg plat

Iedereen is 'Thuis bij Sanne' in Waspik

14:35 WASPIK - ,,Wat gaan we eigenlijk met de garage doen? Zullen we er een logeeropvang in beginnen?" Zo ging het gesprek ongeveer tussen Sanne (32) en Hidde (33) Berendse in de zomer van 2018. Het idee kwam echter niet uit de lucht vallen: 'Thuis bij Sanne' moest er gewoon komen. Naast of zelfs samen in het gezin met de kinderen Toby (4) en Brent (1).