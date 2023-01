Dertig jaar na de komst van de das doen beschermers stap terug: ‘We gaan minder de burchten langs’

Een ‘supermarkt’ die 250 streekpro­duc­ten verkoopt, alleen via automaten: ‘Ik breng boeren bij elkaar’

VEEN – Van groente tot chocolade en van kaas tot condooms. In een ‘supermarkt zonder caissières’ in Veen zijn sinds deze week 250 streek- en basisproducten te koop vanuit automaatkasten. Het is een ‘uitvinding’ van Henno Timmermans.

22 januari