Deugd en ondeugd, samengebald op een paar vierkante meter bij het Dickens Festijn in Drunen

Ontroeren­de kerstwen­sen in Kaatsheu­vel

16:11 KAATSHEUVEL - Voor het derde jaar op rij hebben Louis en Yvonne van Gorp van Van Gorp Uitvaarten voor het patronaat in Kaatsheuvel een verlichte kerstboom neergezet. ,,Door Joris’ wensboom realiseerde ik me dat er bij veel mensen behoefte bestaat aan iets dergelijks. Iedereen kan een beschreven of beplakte ster of hart in de boom hangen. Ze zijn gelamineerd zodat ze weerbestendig zijn", vertelt Louis van Gorp.