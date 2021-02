Deur voor Alles voor Mekaar lijkt dicht. Of...?

Want PvdA-raadslid Ronald Heesbeen legt zich nog niet meer bij het standpunt van burgemeester en wethouders, die bij de bestrijding van eenzaamheid geen rol meer zien weggelegd voor Alles voor Mekaar. Althans, Heusden wil de stichting niet financieren.

Eenmalig

Alles voor Mekaar vraagt 147.000 euro om z'n werk voort te kunnen zetten. Belangrijk argument van de stichting is dat ze meerwaarde heeft: door de specifieke aanpak zou het lukken mensen te bereiken, die andere organisaties in hun aanpak van eenzaamheid níet weten te bereiken. Alles voor Mekaar werkt met twee zorgprofessionals, Alexander van Weert en Jeanne-Marie Cantineau, en daarnaast met vrijwilligers.

Het college is echter helder: Alles voor Mekaar kreeg een paar jaar geleden 75.000 euro, men wist dat het eenmalig was, dus geen extra geld. Heusden werkt bij de bestrijding van eenzaamheid met O3, die weer samenwerkt met verschillende vrijwilligersorganisaties en met ZorgSaam, qua opzet vergelijkbaar met Alles voor Mekaar.

Quote 147.000 euro is rijkelijk veel. Maar tussen helemaal niks en 147.000 euro liggen nog veel andere bedragen. Ronald Heesbeen, PvdA Heusden

Het college is erg tevreden over zowel O3 (via Bijeen) als Alles voor Mekaar. ,,Er is altijd ruimte voor verbetering", erkent het college. ,,Maar op dit moment maken wij geen extra middelen vrij.” Ook niet nadat het college daar op verzoek vanuit de politiek nog eens naar heeft gekeken.

Voor in elk geval Ronald Heesbeen (PvdA) is de kous daarmee echter nog niet af. Hij gaat de kwestie dinsdag aankaarten in de raadsvergadering. Wat hij precies gaat voorstellen, weet hij ook zelf nog niet. ,,147.000 euro is rijkelijk veel. Maar tussen helemaal niks en 147.000 euro liggen nog veel andere bedragen. Alles voor Mekaar heeft toegevoegde waarde. Bijeen zegt niet voor niets dat het kan leren van die aanpak.”

Fracties zijn er nog niet allemaal uit

Hoeveel steun Heesbeen gaat krijgen is afwachten. Een aantal fracties moet intern nog overleggen, waaronder bijvoorbeeld Heusden één. Een deel van DMP Heusden, de grootste partij, staat volgens fractievoorzitter Martijn van Esch achter het college: de subsidie was eenmalig en daar blijft het bij. ,,Aan de andere kant is Alles voor Mekaar een sympathiek initiatief en is eenzaamheid in deze coronatijd een belangrijk onderwerp. Het zou mooi zijn wanneer Alles voor Mekaar binnen O3 ingebed kan worden.”

Quote O3 doet heel veel goed werk, maar die krijgen wat minder pr. Caspar van den Brandt, Gemeentebelangen Heusden

Gemeentebelangen, de tweede partij, voelt op voorhand niets voor een bijdrage, laat fractievoorzitter Caspar van den Brandt desgevraagd weten. ,,We zijn erg tevreden over Alles voor Mekaar, maar ook over allerlei andere organisaties. We hebben gekozen voor de lijn via O3. De samenwerking tussen O3 met Alles voor Mekaar was niet echt vreugdevol, lees ik in de evaluatie. O3 doet heel veel goed werk, maar die krijgen wat minder pr.”

Zonder subsidie zal Alles voor Mekaar z'n activiteiten in Heusden gaan stoppen.