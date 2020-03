Deze burgemeesters manoeuvreren tussen besturen en meeleven: ‘Belangrijk goed te luisteren’

Van de één hoor of zie je weinig in deze barre tijden. De ander is volop via social media actief om de inwoners een hart onder de riem te steken. Hoe kijken burgemeesters in de Langstraat en Altena aan tegen hun rol in deze ingrijpende crisis?