Deze graffiti mag wel en moet weggebruikers aan het denken zetten

Heusden heeft dit jaar gekozen voor de Priemsteeg in Vlijmen, de Bosscheweg in Drunen en de Herptseweg in Oudheusden en Herpt. Die keuzes zijn niet zomaar gemaakt. Gekeken is naar de meldingen die bij de gemeente zijn binnengekomen, ook is rekening gehouden met metingen die Heusden heeft laten uitvoeren.