‘Dezelfde tekst nóg een keer, maar dan heftig en dramatisch’

Update Geld voor KiKa en Voedsel­bank gestolen in Waalwijk: ‘Onmense­lijk, je hebt geen hart’

27 oktober WAALWIJK - Bij een inbraak in de Kringloopwinkel in Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een flink bedrag contant geld gestolen. Er werden drie collectebussen voor het goede doel meegenomen. Ook was de kassalade verdwenen. Dat meldt de politie, die spreek van een ‘laffe diefstal’. ,,Dit geld was bedoeld voor het goede doel.”