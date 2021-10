Diamanten echtpaar Slaats-Merkx: ‘Gelukkig samen en met de familie’

,,Sjef was timmerman bij Van der Aa en ik werkte daar als huishoudelijke hulp. Ik kwam twee keer per dag koffie brengen in de werkplaats en zo sloeg de vonk over”, vertelt Tonnie. Het was liefde op het eerste gezicht en we zijn na een jaar getrouwd. Zijn vader was zo blij dat hij mij had gevonden, want daardoor bleef Sjef thuis wonen. Uiteindelijk hebben we zijn vader nog negen jaar bij ons in huis genomen.”

Het echtpaar woont al ruim 60 jaar in Waalwijk. Sjef is heel lang timmerman geweest en heeft op een gegeven moment zijn eigen trappenzaak opgezet. Tot zijn 70e heeft hij gewerkt. Tonnie was thuis met de twee kinderen. ,,Het zijn echt schatten, onze kinderen. We genieten daar echt van. We hebben ook nog vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen”, vertelt Tonnie.

,,Geven en nemen is het belangrijkst in ons huwelijk. We verstaan elkaar goed en zijn gelukkig met onze familie”, aldus Tonnie. ,,Daarnaast rijden we in onze vrije tijd veel op de fiets en de scooter door de regio. Naar Zaltbommel of Slot Loevestein.”