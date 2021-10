Diamanten echtpaar van Aalst-Koenen: Liefde in de snackbar

,,De ontmoeting tussen mijn ouders vond plaats in een snackbar in Waalwijk. We weten vooral dat het meteen raak was tussen hen”, vertelt zoon Anton van Aalst. Op 13 oktober 1961 trouwde het stel in Waalwijk. Daarna woorden ze een jaar in Nederhemert, waar Wim vandaan komt. Vervolgens kwamen ze in de geboorteplaats van Lenie, Waalwijk, terecht. Daar wonen ze nu al 59 jaar.