Diamanten echtpaar Van Gool-Waarts: ‘Die moet ik hebben’

,,Liefde op het eerste gezicht was het zeker. Ik liep met m’n vriendinnen over de kermis in Kaatsheuvel en daar kwamen Willy en ik elkaar tegen”, zegt Geeske. ,,Hij bracht me die avond naar huis en daarna hebben we acht jaar verkering gehad.”

Het echtpaar trouwde op 2 augustus 1961. ,,Een regenachtige dag, maar het was hartstikke mooi”, gaat Geeske verder. Ze trouwden eerst in het gemeentehuis in Sprang-Capelle en daarna in de kerk in Kaatsheuvel. Het feest was bij Willy thuis in Kaatsheuvel.

Goed samen zijn



Oorspronkelijk komt Willy uit Kaatsheuvel en werd Geeske geboren in Capelle. Inmiddels wonen ze al 56 jaar in Sprang-Capelle. Samen hebben ze twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen die ze regelmatig zien. ,,Er is geen geheim om het zestig jaar vol te houden, het is nog hetzelfde als vroeger. We kunnen goed samen en dat is het belangrijkst”, zegt Geeske.

Schoenenindustrie

Willy werkte vroeger in verschillende schoenfabrieken in Kaatsheuvel en bediende daar de machines om de gehele schoen te maken. Later ging hij in de bouw werken als timmerman. Geeske werkte, voor de kinderen kwamen, in een handschoenen- en schoenenfabriek.

Om te ontspannen, werkt het echtpaar graag samen in de tuin. Geeske: ,,Dat doen we samen en dat lukt nog goed. Dus doen we dat graag.”