Diamanten echtpaar Willems-Halmans: ‘De liefde groeide’

,,Bij de dansavond is het allemaal begonnen. Daar hebben we gedanst en raakten we bevriend. Langzaamaan groeide dat uit tot liefde en toen kregen we verkering. We waren 17 jaar toen we elkaar ontmoetten”, vertelt Jacques.

Het echtpaar trouwde op 20 oktober 1961 voor de wet en op 12 oktober 1962 voor de kerk. ,,Tot die tijd hebben we ook apart van elkaar gewoond. We wilden echt wachten tot het kerkelijk huwelijk”, zegt Jacques. ,,We trouwden in de kerk in Roermond, daar zijn we allebei geboren, en hadden daarna een feest.”

Jacques werkte vroeger in de staatsmijnen in Geleen en toen de mijnen werden gesloten, ging hij in het leger. Daar heeft hij tot 1992 op diverse locaties gewerkt, voornamelijk in het opleiden van (onder)officieren. Isabella was thuis en zorgde voor de kinderen.

Vertrouwen en liefde

Samen kregen Jacques en Isabella twee kinderen en drie kleinkinderen. Eén kleinkind is overleden. Ze hebben ook drie achterkleinkinderen. Het echtpaar heeft het goed samen, doordat ze elkaar vertrouwen en liefde geven. ,,We hebben mooie en moeilijke momenten meegemaakt en dat maakt ons sterker”, aldus Jacques.