Diamanten paar Scholte uit Waalwijk: ‘Wie liefde geeft, ontvangt liefde’

Toen Ton bij café-restaurant De Roestelberg in de Loonse en Drunense Duinen voor het eerst in de ogen keek van Ad, was ze meteen verkocht. Zijn uitstraling en zwarte haren zorgden direct voor vonken. Het duurde niet lang voor ze erachter kwam dat Ad een charmante en zorgzame man was. Maar ook bij Ad bereikte het adrenalinegehalte een hoogtepunt. Zijn hart ging sneller kloppen bij het zien van Ton. Er was meteen chemie tussen de twee. Op 29 oktober 1959 beloofden ze elkaar eeuwige trouw.

Ad (83) heeft als schoenmaker in de schoenindustrie gewerkt. In zijn vrije tijd was hij vrijwel altijd met voetbal bezig. Zijn sportcarrière begon hij bij RKC, om vervolgens door te gaan naar vv Berkdijk in Kaatsheuvel. Toen hij trouwde had voetbalvereniging NEO in Sprang-Capelle belangstelling in hem. Nu volgt Ad nog steeds alle voetbalwedstrijden in de ere- en eerste divisie op de voet.