Dianne Bouman uit Veen beste vrouwelijke bruidsfotograaf van de Benelux

Fotoboek over Waalwijks Café-Cen­traal in twee weken uitver­kocht; herdruk komt er niet

12:34 WAALWIJK - Het fotoboek van fotograaf Luuk Aarts over het Waalwijkse ‘Café-Centraal’ is uitverkocht. In goed twee weken gingen alle driehonderd exemplaren over de toonbank. Aarts is trots, maar een herdruk komt er niet, zo laat hij desgevraagd weten.