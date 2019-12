Dichten rond winterse zomereik in Waalwijk

In dikke jassen gehulde bezoekers schuifelen richting een plek aan de rand van het bos. Dromerige muziek van zangeres Enya klinkt door de speakers. De Wollukse Wereldboom, een zomereik van ongeveer drie meter lang, valt meteen op. Hij is groen verlicht en steekt fel af tegen de donkere lucht.

Eromheen liggen boomstammen waarop de gasten kunnen plaatsnemen. Groepjes mensen staan rond de vier vuurkorven die de plek rijk is. Voor de kou vanavond hoeft duidelijk niemand te vrezen. Vrijwilliger Toine den Teuling (34) heeft er zin in. ,,Het licht op de boom zorgt meteen voor een mystieke sfeer.''

Net uit de luiers

,,Ik ben net zo oud als deze boom,'' zegt dichter Anne-Marie Maas (70), terwijl ze op het 'podium' (lees: boomstam) klimt. Er wordt gegrinnikt. Later blijkt dat Maas één van de vier winnaars is van de dichtwedstrijd, die werd georganiseerd door Dichterbij Waalwijk en Stichting Wereldboom. Mensen uit de regio bij elkaar brengen rond de zomereik is het doel. ,,Dat verbindt,'' zegt Ton Stokwielder (52), verbonden aan stichting Wereldboom. ,,Er zijn elk jaar veel kinderen om hem te beklimmen. En Scoutinggroep AZG organiseert veel activiteiten waarbij deze boom terugkomt.'' Daarnaast wijst hij op Wolluk Stock en de Oldtimerdag, jaarlijkse evenementen die rond de eik plaatsvinden.

Maar de organisatie wil meer. ,,We willen dat de boom bekender wordt. Ook omdat we hier in Nederland zijn vergeten hoe dik en oud een boom kan worden.'' De Wereldboom komt volgens hem 'net uit de luiers'. ,,In Engeland, vlakbij Dover, staat een boom met een omtrek van 18 meter. In ons land geven we bomen niet de ruimte om zo te worden.''

Blaadjes, gras en bosbessen

De Waalwijkse boom krijgt die ruimte wel. Dat is volgens Stokwielder ook meteen het belangrijkste: laat de natuur haar werk doen. Dan staat er straks net zo'n boom als in Engeland. De bodem moet wel goed verzorgd worden, dat doet de organisatie. Neergedwarrelde blaadjes blijven liggen en gras is funest. Het is de bedoeling dat mensen er straks ook bosbessen kunnen plukken.

Er wordt wat afgelachen. Het typeert de sfeer perfect op deze frisse winternacht. Een gedicht waait weg. De boomstam blijkt een niet al te handig podium. ,,Ho!,'' roept Piet van Rijsbergen. Hij valt bijna van het stuk hout af als hij zijn gedicht over de Wereldboom voor wil dragen. Ook hij is één van de winnende dichters, samen met Ingrid de Feyter en Ank Naerebout. Hun dichtregels zullen worden gegraveerd in de stammen rondom de boom. De haiku van de laatste dichteres is kort, maar treffend: ,,Deze zomereik staat er voor jou en voor mij. Wat een wereldboom.''