Dichterspodium stopt ermee: te weinig belangstelling. ‘Maar we hebben best veel bereikt’

,,Maar”, voegt Vaandrager er toch aan toe, ,,natuurlijk is het wel jammer. Het is een schrale troost dat na corona de gehéle culturele wereld met minder bezoekers geconfronteerd wordt. Mensen komen niet, we weten niet wat er aan de hand is.”

De huidige geringe belangstelling voor het podium is ook de reden dat Vaandrager ermee stopt. ,,Voor corona trokken we in De Vrouwenhemel altijd dertig tot soms wel vijftig bezoekers. Dat is voorbij.”

Het september-podium was voor hem een dieptepunt. ,,De mensen die er waren hadden een mooie avond met dichters en professionele muzikanten, maar financieel kwamen we niet uit. Er moet geld bij. Om uit de kosten te komen hebben we gemiddeld veertig bezoekers per avond nodig. Dat halen we al lang niet meer.”

‘Veel bereikt’

De financiën zijn niet de enige reden om ermee te stoppen. Het Baken, de locatie van het podium, heeft aangegeven te gaan verbouwen. ,,Dit zou betekenen dat we dan binnen een paar jaar voor de vierde keer een nieuwe locatie moeten zoeken.”

Terugkijkend vindt Vaandrager dat best veel bereikt is. ,,Toen ik in Werkendam kwam wonen en ik met de toenmalige burgemeester Carla Breuer over mijn plan sprak, waren de verwachtingen niet hoog. ‘Dat leeft hier niet’, zei ze. Dat is toch meegevallen. We hebben mooie avonden gehad met dichters en muziek. Ik ben best tevreden. Door het podium zijn mensen durven en gaan schrijven vertellen ze me.”

Stoppen ‘met een knal’

Op dinsdag 4 oktober is het laatste podium. ,,We gaan er met een knal uit. Het wordt een bijzondere avond met een dichteres die niet alleen komt, en met twee muzikanten.” En het zal Vaandrager niet zijn als hij niet meer van zich laat horen. ,,We zullen best nog wel eens wat organiseren en ook de naam blijft bestaan.”