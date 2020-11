Die Heygrave, dreigend voorbeeld van Wet van Murphy? Of loopt 't niet zo'n vaart?

VLIJMEN - Wordt het zo’n typisch gevalletje van de Wet van Murphy? Of blijft het bij de renovatie van sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen bij de tegenvaller van negen ton die er nu al is? Niet iedereen in de Heusdense politiek is gerust op het laatste. VVD’er Bram Lommers vindt dat Heusden ‘een beetje roulette speelt’.

Voordat de politiek akkoord gaat met het opknappen van Die Heygrave wil ze daarom nog wat antwoorden. Bram Lommers vraagt zich daarbij hardop af, of over drie maanden niet opnieuw ‘dikke vette paniek’ uitbreekt als er problemen naar boven komen die wéér leiden tot extra kosten. Waarbij wéér verwijst naar de tegenvallers die Heusden al moest slikken, nog voor de klus ook maar is begonnen.

Bram Lommers.

Heusden koos in september voor de duurste variant, waarmee zwembad Die Heygrave dan wel in één keer energieneutraal en geheel gasloos wordt. De kosten werden in eerste instantie geschat op 2.139.000 euro. Inmiddels is dat opgelopen tot 3.055.000 euro, onder meer door foute berekeningen. Waarbij opgemerkt dat Heusden eerst bedragen inclusief btw naar buiten bracht en nu exclusief; de gemeente de btw terugkrijgt.

Hoe dan ook, Lommers is er bepaald niet gerust op dat het bij deze tegenvallers blijft. Zo is de post onvoorzien van 365.000 euro al voor tweederde op.

Het antwoord van wethouder Kees van Bokhovens stelde Lommers niet erg gerust. Van Bokhoven: ,,Je weet nooit wat je tegenkomt als je gaat sleutelen aan een oud gebouw. Dat is nooit zonder risico's. Maar ik ben optimistisch, na zoveel tegenvallers zal er toch ook wel eens een meevaller zijn?” Met de kanttekening dat de aanbesteding zowel goedkoper als duurder kan uitvallen.

Van Bokhoven beloofde alles in het werk te stellen om op kosten te besparen. ,,Want ik heb er een bloedhekel aan om straks om ‘een tonnetje meer’ te moeten vragen. Aan de andere kant, wat we doen, moeten we wel goed doen.” Mogelijk kan Heusden nog subsidie krijgen.

Energieslurper

Niet allen Lommers had vragen. Zo wil Gemeentebelangen weten welke gevolgen de verduurzaming heeft op de jaarlijkse exploitatie en het onderhoud van Die Heygrave. Ivan van Hemert (DMP Heusden) merkte op dat energieslurper Die Heygrave dan weliswaar gasloos wordt, maar dat het stroomgebruik met bijna 100.000 kWh gaat oplopen. ,,Kunnen we daar niets aan doen?”

Vraag is verder nog hoeveel bodembronnen nodig zijn om Die Heygrave straks via aardwarmte te verwarmen. Proefboringen moeten nog duidelijk maken in welke mate de bodem geschikt is. Van Bokhoven ziet echter is de bodem niet het grootste risico.

Goedkopere varianten, maar minder milieuwinst

Op 15 december neemt de politiek een besluit over de renovatie. Want dat er iets moet gebeuren is voor iedereen wel duidelijk. De plannen die er nu zijn, gaan uit van water-water-warmtepompen, zonnepanelen, led-verlichting, ondergrondse warmte-opslag, een isolerende ‘schil’ rond het gebouw en een vernieuwde machinekamer. Andere varianten zijn goedkoper, maar leveren ook minder milieuwinst op. Overigens worden door de rekenfout álle varianten duurder.

Heusden hoopt de werkzaamheden volgend jaar zomer uit te voeren, waarbij tijdelijke sluiting van het zwembad onvermijdelijk is.