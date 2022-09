‘Die ligt plat op de klei’, klinkt het bij de motorcross in Almkerk

Heusden wacht te lang, dus automa­tisch vergunning voor woonplek arbeidsmi­gran­ten

OUDHEUSDEN - In de Van Asbeckstraat 12 in Oudheusden mogen zes arbeidsmigranten gaan wonen. De gemeente Heusden moest de vergunning verlenen, omdat te lang is gewacht met een officieel besluit.

17 september