Diehards duiken in Afgedamde Maas Wijk en Aalburg: ‘Koud? Nee hoor, het is alleen maar leuk’

WIJK EN AALBURG - Raisa Booi (7) kan er geen genoeg van krijgen. Ze gaat samen met haar vriendinnetje Noor Burghout (8) nog een keer het water in. Koud ? ,,Nee hoor, het is alleen maar leuk."

Het was ook Noor, die Raisa vanmiddag op het idee bracht om mee te doen aan de 14e nieuwjaarsduik van Wijk en Aalburg. ,,Het is een last minute actie", vertelt mama Booi. ,,Noor kwam om een badjas vragen en toen zei Raisa 'waarom doe ik eigenlijk niet mee'. Toen hebben papa en mama op de gang maar even overlegd.

Kick

Ben Bos is er vandaag ook weer bij. Vorig jaar kende de Wijk en Aalburger een primeur en beloofde dit jaar weer mee te doen. ,,Nu zijn mijn zonen Walter en Martijn ook van de partij en we hebben 'Buck' (Bram, red.) en zijn broer Niels Korporaal ook overgehaald mee te doen." Ook Wouter Kok duikt met vijf kids het koude water in. ,,Het is geloof ik de vijfde keer vandaag. Het blijft leuk", vertelt hij bibberend onder een groot badlaken. En dan Geert van 't Land uit Ede. Hij is vandaag de pineut. ,,Mijn schoonvader doet voor de derde keer mee en ik moest wel. Het geeft wel een kick hoor", wijst hij naar schoonvader Rens den Breejen.

Absoluut record

55 diehards, een absoluut record voor Wijk en Aalburg. ,,Ik merkte het al bij de voorinschrijving. Anders altijd een stuk of tien, gisteren al 35", vertelt Sophia Schreuders van de organisatie.