Dieren krijgen veilige oversteek bij Koesteeg: drie faunatunnels en snelheid omlaag

Opknappen van polderweg ligt stil, kritiek op aanpak blijft

OUDHEUSDEN - Heusden is begonnen met werkzaamheden aan weg De Oosters in Oudheusden, maar kan die niet afronden. Het wachten is op een deel van het bestelde materiaal, terwijl ook de bermen op dit moment niet goed afgewerkt kunnen worden. Inwoner Piet Crielaard is allesbehalve tevreden.

22 december