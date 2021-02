Dieren lopen gevaar door zwerfafval: roep om actie tegen ‘rommel’ in Waalwijk

Dat stelt Lijst Pouw in schriftelijke vragen aan het college. De partij wil aandacht voor het probleem. ,,In het Hoefsvengebied hebben wij meermaals gezien dat op de velden waar ganzen grazen er plastic rozenblaadjes uitgestrooid worden bij huwelijksaanzoeken”, stelt fractievoorzitter Annelies Pouw. ,,Agrariërs hebben bij de raad van Waalwijk al eerder geklaagd over blikjes die in maaimachines vermalen worden. De scherpe randen van de reststukjes maken koeien ziek of ze overlijden er zelfs aan.”