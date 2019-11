Dierenkliniek Van Schot en Mane opent deuren in Vlijmen: ‘Persoonlijke benadering naar klant en dier’

Aanmeldingen stromen binnen

Van Schot en Mane is niet de enige in Vlijmen, dierenkliniek Heusden en Altena zit er ook. Toch denkt Van Oorschot dat er voor haar nog plek is in het dorp. ,,We onderscheiden ons door een kleine kliniek te blijven met een persoonlijke benadering naar onze klanten en hun huisdieren. ,,Op dit moment ben ik de enige arts met naast me Bianca van Sommeren, zij is paraveterinair. Voor nu is dat prima, maar ik zou willen uitbreiden tot maximaal drie artsen. Zo behoud ik de persoonlijke benadering, dat vind ik belangrijk.”