Dieven duwen auto's omver om katalysatoren te stelen in Waalwijk en Rijen

WAALWIJK/RIJEN - Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in Waalwijk een auto op zijn kant geduwd om zo de katalysator te kunnen stelen. Een nacht eerder was hetzelfde gebeurd met een auto in Rijen. Vier verdachte mannen (20, 23 (2x) en 24) zijn vrijdagmorgen in Den Bosch aangehouden, zo meldt de politie.

Die had in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.00 uur een melding gekregen van bewoners van de Max Bruchstraat in Waalwijk. Zij hadden een harde knal gehoord.

Katalysator losgeslepen

Agenten vonden op een parkeerplaats een auto die op zijn kant lag. Het bleek niet om een verkeersongeluk te gaan maar om een diefstal. Dieven hadden de katalysator losgeslepen en gestolen.

Dezelfde nacht was een agent aangesproken in Rijen. Het bleek dat in die plaats een nacht eerder ook een auto op zijn kant was geduwd. Van de wagen was eveneens de katalysator gestolen. Getuigen hadden een auto zien wegrijden en het kenteken opgeschreven.

Enkele katalysators in kofferbak

Agenten zagen vrijdagochtend de auto rijden op de Rietveldenweg in Den Bosch. Zij zetten de auto aan de kant. In de kofferbak bleken enkele katalysatoren te liggen. De mannen komen uit Roemenië maar hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

Onlangs waarschuwde de politie in Oss voor de diefstal van katalysatoren in die regio. In de katalysatoren zitten onderdelen die geld opleveren.

