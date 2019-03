Dieven plunderen jachthaven in Hank

HANK - In de jachthaven van Hank zijn zeker zeven diefstallen gepleegd in of bij plezierboten. Buitenboordmotoren zijn geliefd bij dieven.

De dieven hebben in de hele regio Dongemond toegeslagen, maar met name in Hank, waar de jachthaven 450 ligplaatsen telt, werd flink toegeslagen. ,,Havenmeesters doen ’s ochtends een rondje en zo is het afgelopen weekeinde ontdekt’’, laat een vrijwilliger weten.

,,Toen de eerste booteigenaren kwamen kijken zagen al snel dat er ook bij andere boten schade was. We hebben 450 ligplaatsen, dus mogelijk hebben we nog niet alles gezien.’’

De eigenaren die schade hebben of hun buitenboordmotor missen, hebben aangifte gedaan bij de politie. Intussen zijn de camerabeelden van de haven bekeken. Of die een spoor van de daders op gaan leveren, is nog niet bekend.

Voorjaar

De politie laat weten dat het fenomeen, dat ieder voorjaar opduikt, moeilijk te bestrijden is en dat het vooral zaak is om zelf geen waardevolle spullen in of op de boot achter te laten. ,,Er zijn zoveel haventjes in het gebied, wij hebben niet de mankracht om die allemaal te bewaken’’, laten de wijkagenten weten.